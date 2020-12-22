Son dakika haberi: Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada Bakırköy'de hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak, patenle kayan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

- Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

İSTANBUL - Bakırköy'de hareket halindeki bir kamyonetin arkasına tutunarak, patenle kayan iki gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde 2 patenli genç, trafikte hareket halindeki bir kamyonun arkasına tutunarak ilerledi. Akan trafikte gençlerin tehlikeli yolcuğu yürekleri ağza getirdi. Hem kendi hayatlarını hem de trafiği tehlikeye atan gençlerin ilerleyişi, seyir halindeki bir sürücü tarafından kayda alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde gençlerin kamyonun arkasına tutunarak ilerledikleri görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM KAPLAN