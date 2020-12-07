Son dakika haberleri... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
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Son dakika haberleri... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

07.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:22
Son dakika haberleri... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'de, seyir halindeki otomobilin arkasına tutunarak, giden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, anbean görüntülendi.

MERSİN'de, seyir halindeki otomobilin arkasına tutunarak, giden patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu, anbean görüntülendi.

Merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda patenli 2 genç, trafikte tehlikeli anlar yaşattı. Seyir halindeki otomobilin arkasına tutunan patenli gençlerden biri, cadde ortasına kadar devam etti. Diğer patenli genç ise seyir halindeki DHA ekibinin aracına asıldı. Tehlikeye ve uyarılara aldırmadan araçlara tutunarak, yolculuk eden gençler, anbean görüntülendi. Yollarına bir süre böyle devam eden gençler, daha sonra gözden kayboldu.


Son dakika haberleri... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada
Son dakika haberleri... Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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