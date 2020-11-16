Son dakika haberleri! Paşinyan yenilginin faturasını Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan'a kesti
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Son dakika haberleri! Paşinyan yenilginin faturasını Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan'a kesti

16.11.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:21
Son dakika haberleri! Paşinyan yenilginin faturasını Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan'a kesti

Son dakika habere göre Azerbaycan'ın hezimetine uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görev aldığı duyuruldu.

 Azerbaycan'ın hezimetine uğrayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görev aldığı duyuruldu.

 Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında 9 Kasım'da imzalanan ve Dağlık Karabağ'daki 44 gün süren savaşı sonlandıran anlaşmanın ardından Ermenistan işgal ettiği bölgelerden çekilmeyi sürdürüyor. Azerbaycan tarafından ağır yenilgiye uğratılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkesinde eleştirilerin hedefi oldu. 

PAŞİNYAN: ASKERLERİMİZ KAYIP

Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısında, Karabağ'daki savaşta yüzlerce Ermeni askerinin kayıp olduğunu belirterek, "Bazılarının hayatta olmasını umuyoruz. Dün daha önce ölü olarak bildirilmiş yaralı bir asker bulduk" dedi. İki tarafın çatışmada ölenlerin cenazelerini takas etme işlemlerinin tamamlanmasının ardından esir değişiminin de başlayacağını söyleyen Paşinyan, tüm cenazelerin iade edilmesinin ardından Ermenistan'da bir günlük ulusal yas ilan edileceğini ifade etti.

DIŞİŞLERİ BAKANINI GÖREVDEN ALDI

Paşinyan bugün düzenlediği basın toplantısının ardından, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan'ı görev aldığını açıkladı.Ermenistan medyası, görevden alınan Mnatsakanyan'ın Rusya'daki ateşkes görüşmelerinde etkili olmadığı ve Paşinyan'ın istifa baskıları karşısında zamana oynadığı yorumunda bulundu.


- Ermenistan

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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