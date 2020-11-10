Son dakika haberleri | Paşinyan: "Aldığım karar, derinlemesine analizler ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı"
10.11.2020 03:45 | Son Güncelleme: 10.11.2020 03:48
Son dakika haberlerine göre Paşinyan: "Aldığım karar, derinlemesine analizler ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı"
Paşinyan: "Aldığım karar, derinlemesine analizler ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay