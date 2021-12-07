Son dakika haberleri... Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı halka açılıyor

İSTANBUL (AA) - Ankara'da gerçekleştirdiği çok sayıda projenin ardından İstanbul'a Next Level markası ile giriş yapan Pasifik, gayrimenkul yatırım ortaklığı kurarak halka açılıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geçen hafta onay alan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PSGYO), Tera Menkul Kıymetler liderliğindeki geniş bir konsorsiyum aracılığıyla 9-10 Aralık tarihlerinde talep toplayacak.

Halka arz öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, yatırımcılara farklı bir gayrimenkul yatırım ortaklığı modeli sunduklarını, geliştirici bir şirketi halka açtıklarını söyledi. Gerçekleştirdikleri roadshow'larda kurumsal yatırımcılardan çok olumlu dönüşler aldıklarının altını çizen Erdoğan, özellikle gayrimenkule yönelik talep patlamasının yaşandığı ve borsanın sürekli rekor tazelediği böyle bir dönemde bireysel yatırımcıya hem gayrimenkule hem borsaya yatırım yapma fırsatını bir arada sunduklarını aktardı.

PSGYO'nun portföy yapısı ile sektördeki birçok şirketten ayrıştığına dikkati çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Aslına bakarsanız tamamen proje geliştirmeye odaklı bir GYO yapıyoruz. Sonuçta Pasifik geliştirici bir şirket ve biz onu halka açıyoruz. Portföyümüzde şu anda geliştirdiğimiz birbirinden özel iki proje var, Merkez Ankara ve Next Level İstanbul. Merkez Ankara projemiz Türkiye'nin tek parselde en büyük karma kullanım projesi olmasının yanı sıra Emlak Konut projeleri arasında satış rekorları kıran bir proje. Next Level İstanbul projemiz ise şehrin tam kalbinde, Levent'in Etiler girişinde, şehrin en iyisi olmaya aday, çok özel bir proje. Bu iki projemiz de herkesin hayalinde olan, özellikle gayrimenkul yatırımcısının yoğun ilgi gösterdiği, kazanç potansiyeli yüksek olan projeler. Biz Pasifik GYO'yu halka açarak, yatırımcıları öncelikle bu iki projemizin kazanç potansiyeline yüzde 20 iskonto ile ortak etmek istiyoruz.

Tabii ki bu şekilde bize ortak olan bütün yatırımcılarımız gelecekteki projelerimize ve onların kazanç potansiyeline de ortak olmuş olacaklar. Gelecek dönemde özellikle İstanbul'da yeni projeler geliştirmek istiyoruz. Biz işimizi çok iyi yapan bir şirketiz. Bunun en büyük kanıtı da geçmişte gerçekleştirdiğimiz projeler. Dolayısıyla böylesi potansiyel sunan bir GYO'ya, gayrimenkul piyasasının ve borsa endekslerinin birlikte yükseldiği bir dönemde yatırım yapmanın bireysel ve kurumsal yatırımcılara hem kısa vadede hem de orta ve uzun vadede çok önemli bir getiri potansiyeli sunacağına inanıyoruz."

Erdoğan, Pasifik GYO ile yatırımcıları kira getirisine odaklı gayrimenkullere değil, proje geliştirip yapıp satmaya odaklı bir GYO'ya ortak ettiklerini belirterek, bu sayede yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunduklarını anlattı. Pasifik olarak gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yaklaşımlarının farklı olduğunu anlatan Erdoğan, "Ana stratejimiz proje geliştirmek ve bunu yaparken de olabildiğince yüksek katma değer oluşturmak. Biz geliştiriyoruz, yapıyoruz ve satıyoruz. Yatırımcılara çok daha likit bir portföy sunuyoruz. Sonuçta yaptığımız iş kazançlı bir iş ve biz ortaklarımızın da bu kazançtan payını almasını istiyoruz." dedi.

"Hem gayrimenkule hem de hisse senedi piyasalarına aynı anda yatırım"

Fatih Erdoğan, geliştirici bir şirket olarak sektöre yeni bir bakış açısı kazandıracaklarının altını çizerek, başka geliştirici şirketlere de örnek olacaklarını dile getirdi.

Önümüzdeki dönemde daha çok sayıda geliştirici şirketin GYO kurarak halka açılmasını beklediklerini anlatan Erdoğan, "Herkes gayrimenkule yatırım yapamayabilir. Ancak küçük birikimlerle GYO hissesi alarak, en değerli projelere yatırım yapmak mümkün. Böylece küçük yatırımcı hem gayrimenkule hem de hisse senedi piyasalarına aynı anda yatırım yapabilir. Hem yatırımcı sektördeki yüksek kazanç potansiyelinden yararlanır, hem de GYO'lar krediye girmeden, borçlanmadan projelerini tamamlama imkanı elde eder." diye konuştu.

Erdoğan, halka arzın zamanlamasına yönelik olarak ise salgın sonrası ortaya çıkan arz kısıtları ve enflasyonist ortamın gayrimenkul ve hisse senedi yatırımlarını daha da cazip hale getirdiğini aktardı. Sermaye piyasası katılımcılarının ve geniş yatırımcı kitlelerinin, Pasifik GYO halka arzını bir fırsat olarak göreceğini vurgulayan Erdoğan, halka arzdan elde edilecek gelirin yüzde 30'u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

"Ciddi miktarda bir talep alacağımızı öngörüyoruz"

Erdoğan, halka arz gelirinin yüzde 70'lik bölümünü devam eden ve gerçekleşecek yeni projelerin geliştirilmesinde kullanacaklarını belirterek, "Ana hedefimiz halka arz geliri ile önümüzdeki yıllarda geliştirilecek projelerin de finansman yükünün etkisini asgariye indirip, karlılığımızı azami oranda artırmak. Halka açılmak yeni projelere borçlanmadan öz kaynaklarla girmek hem de şirketimizi büyütebilmek, gayrimenkul piyasasını güçlendirmek demek. Bu tarz halka açılmış bir şirket olmakla kurumsal altyapımızı da çok ciddi güçlendirdik." şeklinde konuştu.

Regülasyonlara tabi olmanın GYO'lara katkı sağladığını söyleyen Erdoğan, "Gelecek nesillere daha güçlü bir şirket bırakabileceğiz. Bu ilk halka arzımız değil, daha önce grubumuzun çay şirketi Orçay'ın son derece başarılı bir şekilde halka arzını gerçekleştirdik. Halka arz sonrası hisse performansıyla da yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Halk arzların kurumsallaşma yönünde çok ciddi katkısı oluyor, GYO'larda bu daha da fazla." ifadelerini kullandı.

Fatih Erdoğan, son 2 yıldır halka arzların çok popüler olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Bu yıl halka arzlar rekor kırdı. Son dönem borsada tüm endeksler rekor kırıyor. 3-4 aydır gayrimenkul sektöründe ciddi bir yükseliş var. Yatırımlara büyük ilgi var. TL yatırım enstrümanlarının en önemlilerinden biri gayrimenkuldür, diğeri de hisse senedidir. Biz bunun ikisini birden sunuyoruz. Çünkü bizim GYO'ya yatırım yapan yatırımcı hem hisse senedi almış oluyor hem gayrimenkule yatırım yapmış oluyor. Sürekli bu gelişimimizi devam ettirip kazanç potansiyeli yüksek olan projelerle yatırımcımızı işlerimize ortak etmiş oluyoruz. Kısa, orta ve uzun vadede çok büyük bir kazanç potansiyeli sunuyoruz. Kurumsal yatırımcılardan roadshow'larda çok büyük ilgi gördük. Ciddi miktarda bir talep alacağımızı da öngörüyoruz. Gayrimenkul zaman alan ve meblağ açısından büyük bir yatırım. Biz burada yatırımcı kitlesine 'Gayrimenkul yatırımı yapamadıysanız hisse senedi alın size bir fırsat sunuyoruz' diyoruz."

"Yüzde 25,23'ü halka açılıyor"

Tera Yatırım Genel Koordinatörü Metin Seyhan ise, "Kurumumuz 2021 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu 3 başarılı halka arzdan sonra, gayrimenkul sektörünün önemli firmalarından olan Pasifik GYO'nun halka arzını gerçekleştirecek olmanın gururunu yaşıyor. Gerçekleştirmiş olduğumuz halka arzlarda hedefimiz, Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarının daha güçlü hale gelmesi, sürdürülebilir, yatırımcılara güven veren bir yatırım ortamı sağlanmasıdır." dedi.

Seyhan, halka arzın detaylarına ilişkin olarak da şunları söyledi:

"Pasifik GYO halka arzında 67,5 milyon nominal değerli pay karşılığında halka arz büyüklüğü 1,1 milyar civarında olup, bu çerçevede şirketin yüzde 25,23'lük kısmı halka açılmış olacak. Talebin fazla olması halinde, toplam halka arz edilen payların yüzde 20'sine tekabül eden şirket ortaklarının 13 milyon 500 bin TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Söz konusu ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde, toplam 81 milyon nominal değerli pay halka arz edilecek olup, bu durumda halka açıklık oranı ise yüzde 30,28 olacaktır. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla şirket paylarının halka arzında satış, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecektir. Halka arz edilecek 67 milyon 500 bin TL nominal değerli payların, yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 40'ı yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 20 oranındaki kısmı ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir."