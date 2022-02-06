Son dakika haberleri! Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Zafer Demir, kendisine rahatsızlık veren yüzüğünü parmağından çıkaramadı.
Demir, bunun üzerine durumu itfaiyeye bildirdi.
Zafer Demir'in parmağındaki yüzük, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince spiralle kesilerek çıkarıldı.
Demir, ekiplere teşekkür etti.
AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel