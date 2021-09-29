PARKTAKİ BELEDİYE BİSİKLETLERİNİN LASTİKLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haberler
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PARKTAKİ BELEDİYE BİSİKLETLERİNİN LASTİKLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
PARKTAKİ BELEDİYE BİSİKLETLERİNİN LASTİKLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAMERADA

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Sekapark'ta bulunan kiralık 6 bisikletinin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak patlatıldı.

KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nin İzmit Sekapark'ta bulunan kiralık 6 bisikletinin lastikleri, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak patlatıldı. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent içinde ulaşımı kolaylaştırmak ve bisiklet kullanımını özendirmek amacıyla kurduğu bisiklet kiralama sisteminde, İzmit Sekapark'a koyulan bisikletlere, kimliği belirsiz kişi tarafından hasar verildi. Elinde bıçak olan kişi, yan yana duran 6 bisikletin lastiklerini bıçaklayarak patlattı. Bu anlar, belediyenin kurduğu güvenlik kameralarına yansırken, Büyükşehir Belediyesi'nce görüntüleri 'İyiliğe gücün yetmezse bari kötülük yapma' notuyla sosyal medyadan paylaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan daha önce de bisikletler, bazı kişiler tarafından çalınarak, hasar verildikten sonra kentin çeşitli yerlerine bırakılmıştı.

PARKTAKİ BELEDİYE BİSİKLETLERİNİN LASTİKLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAMERADA

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Haber: PARKTAKİ BELEDİYE BİSİKLETLERİNİN LASTİKLERİNİ BIÇAKLAYAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haberler
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