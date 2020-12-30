Son dakika haberleri | Parkta terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika 3. sayfa haberi... Parkta terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı Şüphelileri ihbar eden genç, '2 tane oğlum var 10 tane çakalı öldürdü, seni de öldürür' şeklinde ölüm tehdidi aldığını ileri sürdü Antalya'da bir parkta 'Apo'nun askeriyim' diyerek terör propagandası yaptığı iddia edilen 2...

Parkta terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

Şüphelileri ihbar eden genç, '2 tane oğlum var 10 tane çakalı öldürdü, seni de öldürür' şeklinde ölüm tehdidi aldığını ileri sürdü

ANTALYA - Antalya'da bir parkta 'Apo'nun askeriyim' diyerek terör propagandası yaptığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Polise olayı ihbar eden genç adam, şüphelilerden birinin, kendisini "2 tane oğlum var 10 tane çakalı öldürdü, seni de öldürür" şeklinde tehdit ettiğini ileri sürdü. Şüpheliler ise üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, parkta alkol alan iki kişi, etrafa bağırarak terör propagandası yapmaya başladı. Bu sırada parkta arkadaşlarıyla gezen V. Y. (27), polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, V. Y.'nin gösterdiği şahıslardan bir kişiyi olay yerinde gözaltına alırken, bir şahıs da olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis ile şüpheli şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Kısa süre sonra kaçan şüpheli de yakalandı. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, elleri kelepçelenip Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince polis merkezine götürüldü.

"10 tane çakalı öldürdü, seni de öldürür"

Gazetecilere açıklama yapan V. Y., şüphelilerin terör propagandası yaptığını iddia ederek, "Küfür ediyorlardı. Ellerindeki alkol şişelerini denize fırlatmaya başladılar. 'Apo'nun askeriyim. Biz Apo'nun çocuğuyuz' diyorlardı. Bende duyarlı bir vatandaş olarak ihbarda bulundum" dedi.

Polisin ifadesine başvurduğu V. Y. ölüm tehdidi aldığını da ileri sürerek, "2 tane oğlum var 10 tane çakalı öldürdü, seni de öldürür' diyerek beni tehdit etti." diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SUAT METİN