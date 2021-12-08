Son dakika haberleri! Parkta terör örgütü sembollerini andıran görsellerle ilgili yargılanan sanıklar beraat etti

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü Pkk'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılanan 3 sanığın beraatine karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan ile avukatları katıldı.

Son savunması sorulan sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması" nedeniyle sanıkların beraatine hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım 2020'de Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşılmasının ardından zemine işlenen boyamanın PKK terör örgütünün sözde amblemi ile birebir aynı olduğu iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı anlatılmıştı.

Parkın yapım sürecinde bulunanların bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin alındığı aktarılan iddianamede, sanıklar Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan'ın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ayrı ayrı 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

AA / Başak Akbulut Yazar - Son Dakika Haberleri

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