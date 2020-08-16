Son dakika haberleri! Parkta bulduğu içinde 4 bin TL olan cüzdanı polise teslim etti
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Son dakika haberleri! Parkta bulduğu içinde 4 bin TL olan cüzdanı polise teslim etti

Son dakika haberleri... TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Ömer Şen (60) parkta gezerken bulduğu, içinde 4 bin TL bulunan cüzdanı polise merkezine teslim etti.

Son dakika haberleri! Parkta bulduğu içinde 4 bin TL olan cüzdanı polise teslim etti
16.08.2020 16:10 | Son Güncelleme: 16.08.2020 17:01

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Ömer Şen (60) parkta gezerken bulduğu, içinde 4 bin TL bulunan cüzdanı polise merkezine teslim etti. Cüzdanın sahibi olduğu belirlenen emekli polis memuru Dursunbey Çebi, "Bu davranışın herkese örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.

Çorlu'da yaşayan işçi emeklisi Ömer Şen, Uğur Mumcu Parkı'nda gezerken yerde cüzdan buldu. Cüzdanı açan Şen, içinde polis kimliği olması üzerine hemen Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürerek teslim etti. Polis, cüzdanın Polis Emeklileri Derneği Başkanı emekli polis memuru Dursunbey Çebi'ye ait olduğunu belirledi. Haber verilen Çebi, polis merkezine gelerek, cüzdanını teslim aldı.

Çebi, "Dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Parkı'nda serinlemek için banka oturdum ve yaklaşık yarım saat orada kaldım. Daha sonra derneğe döndüğümde, cüzdanımın cebimde olmadığını fark ettim. Tabi, bu durum beni çok üzdü. İçinde 4 bin TL nakit para, ve bütün resmi kimlik bilgilerim vardı. Sabah karakoldan polis arkadaşlar arayınca çok mutlu oldum. Bu davranışın herkese örnek olmasını temenni ediyorum" dedi.Cüzdanı bulup polis merkezine getiren Ömer Şen ise, "Parkta dolaşırken bir cüzdan buldum. İçinde bir miktar para vardı. Sadece kimlik kısmına baktım. Sonra polis merkezine giderek polislere teslim ettim. Doğru olan bu, herkes böyle yapmalı" diye konuştu.

Emekli polis memuru Dursunbey Çebi, cüzdanını bularak polis merkezine teslim eden Şen'e bir miktar para verdi.


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Kaynak: DHA

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