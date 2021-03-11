Son dakika haberleri! Park ve bahçeler şeritlerle kapatıldı, polisler aralıksız devriyede

Son dakika haberlerine göre Park ve bahçeler şeritlerle kapatıldı, polisler aralıksız devriyede Çok yüksek riskli kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da pandemi tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent genelinde vatandaşların yoğunluk gösterdiği park ve bahçeler şeritlerle kapatılırken, bu bölgelerde...

Park ve bahçeler şeritlerle kapatıldı, polisler aralıksız devriyede

AKSARAY - Çok yüksek riskli kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da pandemi tedbirleri kapsamında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kent genelinde vatandaşların yoğunluk gösterdiği park ve bahçeler şeritlerle kapatılırken, bu bölgelerde görev alan polis ekipleri gün boyu aralıksız devriye atıyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararının ardından Aksaray Belediyesi vatandaşların sosyal mesafe hassasiyetine dikkat etmemesi nedeniyle şehir genelinde yoğunluk gören park ve bahçelere şerit çekerek kapattı. Çok yüksek riskli kırmızı kategoride yer alan Aksaray'da valilik koordinesinde yürütülen İl Hıfzıssıhha Kurulu kararları tek tek gerçekleştiriliyor. Parklara çekilen şeritler içerisinde yer alan banklar kullanıma kapatılırken, oyun aletleri dezenfekteden sonra tamamen kapatıldı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ise kent genelindeki parklarda güvenlik önlemi alarak gün boyu aralıksız devriye görevi ifa ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN