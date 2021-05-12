Son dakika haberleri: Park halindeki midibüste oynayan çocuklar kazaya sebep oldu
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Son dakika haberleri: Park halindeki midibüste oynayan çocuklar kazaya sebep oldu

Son dakika haberleri: Park halindeki midibüste oynayan çocuklar kazaya sebep oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Samsun'da park halindeki midibüsün içine girerek oynayan çocuklar, el frenini indirmeleri sonucu aracın hareket etmesiyle kazaya yol açtılar.

Samsun'da park halindeki midibüsün içine girerek oynayan çocuklar, el frenini indirmeleri sonucu aracın hareket etmesiyle kazaya yol açtılar.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bekir Arslan bir hafta önce 55 ADS 382 plakalı midibüsü yol kenarına park etti. Midibüsün kapısını açmayı başaran, yanında 5 yaşındaki çocuk olan 15 yaşındaki 2 çocuk aracın içinde oyun oynarken vitesi boşa alıp el frenini de indirdiler. Bu sırada midibüs rampa aşağı yaklaşık 20 metre ilerledikten sonra park halindeki 55 AKP 45 plakalı hafif ticari araca ve bir akaryakıt istasyonun duvarına çarparak durabildi. Her iki araçta maddi hasar meydana gelirken çocuklar kaçtı. Polis araç sahibine kazayı haber verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika haberleri: Park halindeki midibüste oynayan çocuklar kazaya sebep oldu
Son dakika haberleri: Park halindeki midibüste oynayan çocuklar kazaya sebep oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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