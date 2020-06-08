Son dakika haberleri... - Park halindeki araç alev topuna döndü
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Son dakika haberleri... - Park halindeki araç alev topuna döndü

Son dakika gelişmesine göre - Park halindeki araç alev topuna döndü Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araç alev topuna döndü.

08.06.2020 01:17 | Son Güncelleme: 08.06.2020 01:21

- Park halindeki araç alev topuna döndü

MANİSA - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araç alev topuna döndü. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, şans eseri yaralanan olmadı.

Olay bu akşam 23.30 sıralarında Yunusemre İlçesi kırsal Davutlar Mahallesi'nde meydana geldi. A. G.'ye ait 45 EU 081 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç hurdaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Son dakika haberleri... - Park halindeki araç alev topuna döndü

Kaynak: İHA

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