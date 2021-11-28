Son dakika haberleri! Paris'te polise bıçaklı saldırı

Fransa'nın başkenti Paris'te 1 polis memurunun bıçaklanarak ağır yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te polise bıçaklı saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Paris'te izinli bir polis memurunun bıçaklandığını ve ağır şekilde yaralandığını bildirdi. Darmanin, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve failin bulunması için her şeyin yapıldığını aktararak, bıçaklamanın nedeni ile ilgili detay vermedi.

Fransız basının emniyet kaynaklarına dayandırılan haberler de, polis memurunun bir alışveriş merkezinde dört veya beş kişiyle tartıştıktan sonra bıçaklandığı ifade edildi. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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