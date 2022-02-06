Son dakika haberleri | Paris'te inşaatta yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Paris'te inşaatta yangın çıktı

AA, Esra Taşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | Paris'te inşaatta yangın çıktı

Son dakika haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'te Orsay Müzesi yakınlarındaki bir inşaatta yangın çıktı.

Fransa'nın başkenti Paris'te Orsay Müzesi yakınlarındaki bir inşaatta yangın çıktı.

Ulusal basındaki haberlere göre, yangın öğleden sonra Paris'in 7'nci bölgesindeki Orsay Müzesi yakınlarında meydana geldi.

Yangına müdahale etmek için olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Olaya ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yangının yenilenen inşaat halindeki boş bir binada çıktığı ifade edildi.

AA / Esra Taşkın - Güncel

Fransa, Yangın, Paris, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title