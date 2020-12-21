Son dakika haberleri! Parfüm kutusunda uyuşturucu
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Son dakika haberleri! Parfüm kutusunda uyuşturucu

21.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:51
Son dakika haberleri! Parfüm kutusunda uyuşturucu

Son dakika haberler: Malatya'da polis torbacı olarak tabir edilen sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı denetimde, parfüm kutusuna gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Malatya'da polis torbacı olarak tabir edilen sokaklardaki uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı denetimde, parfüm kutusuna gizlenmiş halde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda bir şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada parfüm kutusuna gizlenmiş vaziyette 97 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir kişi işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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