Son dakika haberleri... Paralimpik okçulardan Dubai'de 4 madalya
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Paralimpik okçulardan Dubai'de 4 madalya

25.02.2021 17:21 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:24
Son dakika haberleri... Paralimpik okçulardan Dubai'de 4 madalya

Son dakika gelişmesine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden 7. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nın üçüncü gününde Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden 7. Fazza Uluslararası Para Okçuluk Turnuvası'nın üçüncü gününde Bedensel Engelli Okçuluk Milli Takımı 1 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bireysel erkekler W1 kategorisinde Bahattin Hekimoğlu, Yiğit Caner Aydın'ı 134-131'lik skorla yenerek altın madalyaya ulaşırken, Yiğit Caner Aydın ise gümüş madalya elde etti.

Nihat Türkmenoğlu ise Romanyalı rakibi Bogdan Raicu'yu 132-113 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Milliler turnuvada kazandıkları madalyalar ile, ilk kez W1 kategorisinde üç derecede de kürsüde yer aldı.

Merve Nur Eroğlu ve Sadık Savaş'ın yer aldığı klasik yay karışık takımı final maçında Hindistan'a 5-4'lük skorla mağlup olarak gümüş madalya elde etti.

Turnuvada yarın klasik yay kategorisi bireysel kadınlarda Yağmur Şengül altın, Merve Nur Eroğlu bronz, erkeklerde ise Sadık Savaş bronz madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mustafa Destici
Magazin Onur Akay Zeki Müren İrem Derici Mustafa Ceceli
Spor Can Bartu Hakan Kutlu Ünal Karaman Sergen Yalçın Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Paralimpik okçulardan Dubai'de 4 madalya - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 17:41:29. #1.16#
title