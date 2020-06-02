Son dakika haberleri: - Para vermeyen yabancı uyruklu vatandaş ile taksici arasında tartışma çıktı
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Son dakika haberleri: - Para vermeyen yabancı uyruklu vatandaş ile taksici arasında tartışma çıktı

Son dakika habere göre - Para vermeyen yabancı uyruklu vatandaş ile taksici arasında tartışma çıktı Aksaray'dan Taksim'e gelen yabacı uyruklu vatandaş iddiaya göre taksiciye parasını ödemeyince aralarında tartışma çıktı.

02.06.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 16:37

- Para vermeyen yabancı uyruklu vatandaş ile taksici arasında tartışma çıktı

İSTANBUL - Aksaray'dan Taksim'e gelen yabacı uyruklu vatandaş iddiaya göre taksiciye parasını ödemeyince aralarında tartışma çıktı.

Aksaray'dan Taksim'e gelen yabacı uyruklu vatandaş iddiaya göre taksiciye parasını ödemeyince taksici sinirlendi. Yolcu Taksim'e geldiğinde araçtan indi, bunun üzerine taksici müşteriden 25 lira ücret istedi. Ancak iddiaya göre yabancı uyruklu vatandaşın ücreti ödeyecek parası olmadığından dolayı aralarında tartışma çıktı. Polis ekipleri de olaya müdahale etti. Taksici, vatandaştan şikayetçi olmayınca ikisi de alandan uzaklaştı.

Son dakika haberleri: - Para vermeyen yabancı uyruklu vatandaş ile taksici arasında tartışma çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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