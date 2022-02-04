Son dakika haberleri | Papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı - Haberler
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Son dakika haberleri | Papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri | Papağan çaldığı kamera ile uçuşunu filme aldı

Son dakika yerel haberi... Yeni Zelanda'da bir papağan çaldığı aksiyon kamerası ile uçuşunu filme aldı.

Yeni Zelanda'da bir papağan çaldığı aksiyon kamerası ile uçuşunu filme aldı.

Yeni Zelanda'da Kea cinsi papağan çaldığı aksiyon kamerası ile Fiordland bölgesi üzerindeki uçuşunu filme aldı. Söz konusu kamerayı kuşları kaydetmek için dışarı koyulduğu sırada çalan papağanın çektiği görüntüler ise Alex Verheul tarafından sosyal medyada paylaşılmasının ardından gündem oldu. Meraklı olmaları ile ünlenen Kea cinsi papağanların, insanlardan cüzdan, mücevher ve gibi eşyaları çaldıkları biliniyor. - WELLINGTON

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yeni Zelanda, Yerel, Haber

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