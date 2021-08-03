PANEL FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PANEL FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te dış cephe ve çatı paneli fabrikasının elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'te dış cephe ve çatı paneli fabrikasının elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 işçi dumandan etkilenirken, fabrikada maddi zarar oluştu.

5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki dış cephe ve çatı paneli fabrikasında sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangını fark eden işçiler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, elektrik panosundan çıktığı belirtilen yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, 2 işçi dumandan etkilendi.

Fabrikada zarar neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

PANEL FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PANEL FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PANEL FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PANEL FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PANEL FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
PANEL FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (3)
Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde (3)
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Datça'da yangın çıkan ormanlık alandaki torpiller çocuklarınmış
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: Eyvah, yangın kritik eşiği aşarak siteler tarafına geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tuğba Özay Seda Sayan Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Eda Erdem Fatih Terim Burak Elmas Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PANEL FABRİKASINDAKİ YANGINDA 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.8.2021 12:33:05. #1.15#

title