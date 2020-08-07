Son dakika haberleri: Pandemiye karşı yeni dönemde önemli çözüm
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Son dakika haberleri: Pandemiye karşı yeni dönemde önemli çözüm

Son dakika haberleri: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı desteğiyle Gaziantep Valiliği işbirliğinde hayata geçirilecek olan çağrı merkezi, korona virüs hastalarını evlerinde tespit edip, ekiplerce olumsuz durumlara müdahale edilebilecek.

Son dakika haberleri: Pandemiye karşı yeni dönemde önemli çözüm
07.08.2020 13:34 | Son Güncelleme: 07.08.2020 13:38

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapı desteğiyle Gaziantep Valiliği işbirliğinde hayata geçirilecek olan çağrı merkezi, korona virüs hastalarını evlerinde tespit edip, ekiplerce olumsuz durumlara müdahale edilebilecek. 444 06 27 numaralı Covıd-19 Sağlık Destek Hattı'na ulaşılacak sistemle başta ulaşım sıkıntısı olmak üzere birçok sorun çözüme kavuşacak.

Dünyayı ve Türkiye'yi kısa sürede etkisi altına alan korona virüse karşı ülke çapında ulusal mücadele devam ederken Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği işbirliğinde Covıd-19 Sağlık Destek Hattı Çağrı Merkezi kuruldu. Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın teknolojik altyapı desteğiyle kurulan merkezle, korona virüs şüphesi olan vatandaşlar, 444 06 27 numaralı hattı arayarak istek, talep ve şikayetlerini bildirecek. Çağrı merkezinde oluşturulacak sistemle eve tedavi amaçlı ilaç gönderilebilecek, test hizmeti sunulacak. Böylelikle yaşanacak yoğunluklarda sağlık personellerine ulaşılamama durumunda kurulan sistemle vatandaşların sağlığını güvence altına alınacak. Karantina altında olan hastaların ihtiyaçlarının giderilmesi ve karantinada nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili sorular yanıtlanacak. Öte yandan hizmet esnasında arayanların hastalık problemleri takip altına alınacak. Merkez bu amaçla illerde kurulan Türkiye'deki ilk merkez olacak.

Bir benzeri yazılım sisteminin Büyükşehir Belediyesi tarafından pandemi döneminin başında dağıtılan yardımlarda mükerrerliği önlemek için kullanıldığı çağrı sisteminde merkezi bir veritabanı oluşturulacak. İki ana başlıkta hizmet verecek çağrı merkezi Covıd-19 şüphesi taşıyan hastaların aramalarıyla oluşacak kayıtları Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü'nün ekiplerine iletilerek hastanelere yönlendirecek. Hastaneler de gerekli işlemleri yazılım üzerinden gerçekleştirecek. Bir diğer çalışma alanı ise denetim olacak. Vatandaşlar, denetim isteklerini çağrı merkezine bildirdiğinde mahallelerde oluşturulan ekiplere ulaştıracak sistem, yapılan çalışmaları ve kontrollerin bilgilerini online olarak işleyebilecek. Böylelikle merkez ve ekiplerin saha hakimiyeti oluşmuş olacak.

"Bu sistem bizim en önemli koruyucu tedbirimiz olacak"

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın son genelgeleriyle yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Yeni normal dönemimizde erken tanı, evde tedavi, erken teşhis çok daha önemli. Dolayısıyla vatandaşımızın 444'lü hat üzerinden taleplerini, ihtiyaçlarını ve şikayetlerini kurduğumuz yeni sistemle karşılıyoruz. Bizim açımızdan bu yeni dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak yazılımına destek olduk. Denetim çok önemli. Vatandaşımızdan gelen bütün bilgileri dikkate alarak pandemiye karşı mücadele vermek çok önemlidir. Bu sistem bizim en önemli koruyucu tedbirimiz olacak. Hızlı bir şekilde vakalardan kurutulup yeni normalimizi her şeyin normale döndüğü bir süreçle buluşturacağız. 444 06 27, vatandaşlarımızın iletişimde yaşayacağı sıkıntıyı engelleyecek" dedi.

"Ulaşım sıkıntısını kurduğumuz hat üzerinden son vereceğiz"

Gaziantep Valisi Davut Gül ise erken teşhis ve tedavinin pandemideki en önemli önlem olduğuna dikkat çekerek, "Vatandaşlarımızdan bize gelen taleplerden ve şikayetlerden dolayı hayata geçirdiğimiz 444'lü hattımızla mazeret ve şikayetlerin önüne geçeceğiz. Pozitif vakalarda ve şüpheli vakalarda meydana gelen tedavi, ulaşım sıkıntısını kurduğumuz hat üzerinden gerçekleşecek sistemle son vereceğiz. Bütün vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet sunuyoruz. Vatandaş, 444 06 27'yi aradığında evinde gidip testini alıyoruz. Hastaneye gitmesi gerekiyorsa hastaneye götürüyoruz. Hastanede tedavisi bittikten sonra alıp evine getiriyoruz. Burada 3 tane eksiğimiz vardı. Birincisi personel. Bu konuda sağlık müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. 7/24 çalışacak bir kadro kuruldu. İkincisi araca ihtiyacımız vardı. Bu araçları da Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde ve diğer paydaşlarımızla beraber temin ettik. Toplam yüzün üzerinde araç temin edilmesi gerekiyordu. Çok büyük bir rakamla araçlar temin edildi.Üçüncüsü de yazılımdı. Bizim bir iddiamız var, 'Gaziantep Akıllı Şehir'. Bu noktada da Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'na teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yazılım kurdular. Kimin bizi ne zaman aradığını, aradığımız kişiye hangi işlemleri yaptığımızı ve bunun sonucunun ne olduğunu ölçebileceğimiz bir takip sistemi kuruldu. Bu sistemle hastalarımızı evde tutacağız ayrıca sağlıkçılarımızın üzerilerindeki yükü hafifleteceğiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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