Son dakika haberleri... Pandeminin savaşçıları 'Zabıta ekipleri'ne teşekkür plaketi

Gelen son dakika haberlerine göre Tüm dünya koronavirüs tehdidi altındayken zabıta ekipleri, pandeminin ilk günlerinden itibaren sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve hastalara her türlü desteği verdi.

Tüm dünya koronavirüs tehdidi altındayken zabıta ekipleri, pandeminin ilk günlerinden itibaren sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve hastalara her türlü desteği verdi. Caddeleri dolaşarak vatandaşa ve işyerlerine maske, mesafe ve hijyen uyarısı yaptılar. Pazarlarda önce tezgah mesafelerinden başlayarak maske ve hijyen denetimleri gerçekleştirdiler, sigara ve sokağa çıkma ihlallerine engel oldular, olmaya devam ediyorlar.

Bağcılar Belediyesi Zabıta ekipleri pandemi sürecinde her ihtiyaca koştu; hastaneye gidemeyen Ziya ve Şerife Sütçü çiftinin 29 günlük bebeği Ali Eymen'e anne sütünü de onlar yetiştirdi, günlük iğnelerini vurdurmak isteyen onlarca hastayı hastaneye onlar götürüp getirdi, emekli amca ve teyzelerin maaşlarını da bankamatikten onlar çekip evlerinde teslim etti…

İşte, zabıta ekiplerinin 1 yılıdır devam eden pandemi sürecinde gösterdikleri özverili çalışmaları Bağcılar halkı tarafından büyük takdir ile karşılanırken Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da mesai arkadaşlarının her birine başarı belgesi verdi. Çağırıcı, "Tüm dünyanın korku içinde olduğu bu salgın döneminde gayretlerinizle ilçe sakinlerine güven ve cesaret verdiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Sizin çalışmalarınızda her zaman gerekli özen gösterdiğinizi biliyorum ve bunu da sahada görüyorum. Özellikle tüm dünyanın korku içinde olduğu bu salgın döneminde gayretlerinizle ilçe sakinlerine güven ve cesaret verdiniz. Bu mücadelede başarılı olmamızda sizlerin emeği büyük. Sizleri tebrik ediyorum" dedi. Daha sonra Başkan Çağırıcı, koronavirüsle mücadele kapsamında Vefa Destek Grubu'nda, Kaymakamlık denetimlerinde ve belediye bünyesinde hizmet veren 174 zabıta görevlisine teşekkür plaketlerini takdim etti. Çağırıcı, günün anısına pandemi savaşçılarıyla da fotoğraf çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı