Son dakika haberleri! Pandemi sürecinde bahçe mobilyalarına ilgi arttı
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Son dakika haberleri! Pandemi sürecinde bahçe mobilyalarına ilgi arttı

Son dakika güncel haberine göre Koronavirüsten dolayı uzun süre evlerinde vakit geçiren vatandaşlar normalleşme adımlarının atılması ve yaz aylarının gelmesiyle bahçe mobilyalarına ilgi gösterdi.

Son dakika haberleri! Pandemi sürecinde bahçe mobilyalarına ilgi arttı
25.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:56

Koronavirüsten dolayı uzun süre evlerinde vakit geçiren vatandaşlar normalleşme adımlarının atılması ve yaz aylarının gelmesiyle bahçe mobilyalarına ilgi gösterdi.

Koronavirüsle mücadelede 'Evde Kal' çağrılarına kulak veren vatandaşlar uzun süre evlerinde vakit geçirdi. Normalleşme adımlarının atılmasıyla ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte evde kalanların açık havada vakit geçirme talebi arttı. Yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenler de bahçe mobilyalarına yoğun ilgi gösterdi. Sefaköy Halkalı Caddesinde bulunan bir mobilya firmasının Yönetim Kurulu Üyesi Begüm Özbakar, "Daha öncesinde evlerde geçirilen zaman çok daha azdı. Şimdi herkesin evinde kendini rahat hissedebileceği bir köşesi var. Mevcut olan mobilyalar zaman içerisinde yenilendi ve yenilenmeye de devam ediyor. Biz özellikle e-ticaret ve telefon üzerinden olan satışların azalacağını ön görmüyoruz. Çünkü şu anda evinde kalıp dışarı çıkmamayı tercih eden bir kitle mevcut. Bu süreçte en çok satılan ürünümüz bahçe kategorisi ürünlerimiz oldu. Hem bireysel müşterilerimiz bahçelerini yeniden dekore edip kendilerine yeni alanlar yaratmak istediler, hem de işletme sahipleri alanlarında sosyal mesafeyi korumaya yönelik genişletmeler yaptılar. Ek taleplerde bulundular." dedi.

"BAHAR VE YAZ AYLARI ÇOK HAREKETLİ ZAMANLAR"

Özbakar, "Bahar ve yaz ayları mobilya sektörünün çok hareketli olduğu zamanlar. Bu sürecin mart ayında başlangıç göstermesiyle birlikte satış rakamlarında azalmalar yaşadık. Ancak zamanla mağaza satışlarının yerine e-ticaret satışları almış oldu. Özellikle mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 60'lık bir artış gözlemledik. Bununla birlikte müşteri hizmetleri ve satış sonrası destek birimlerimizi güçlendirdik. Öncesinde e-ticarete mobilya kategorisinde meyilli olan bu deneyimi yaşamamış müşterilerimiz, zorunluluktan dolayı ihtiyaçlarını giderdiler ve alışverişlerinden memnun kaldılar." şeklinde konuştu.

ŞEZLONGA DA İLGİ ARTTIŞezlonglara da ilginin arttığına değinen Begüm Özbakar, "Bildiğiniz gibi sağlık bakanlığı bir yönerge yayınladı. Bu yönerge kapsamında şezlong üzerinde kullanılan minderler kaldırıldı. Bu sebeple bizim zaten mevcutta olan uluslararası standartlara sahip yüksek teknolojilerle ürettiğimiz fileli şezlong modellerimiz rağbet görmeye başladı. Önceki yıllara göre yaklaşık yüzde 70'lik bir satış artışı gözlemliyoruz. Farklı farklı materyallerle, polipropilen, alüminyum, paslanmaz çelik gibi malzemelerle fileli kumaşlarımızı kombinliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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