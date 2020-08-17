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Son dakika haberleri... Pandemi döneminde Toroslar Belediyesinin okçuluk kursuna ilgi arttı

Son dakika gelişmesine göre Toroslar Belediyesi'nin, Spor Kulübü bünyesinde açtığı Geleneksel ve Modern Okçuluk Kursları, kontrollü sosyal hayat döneminde sosyal mesafe ile spor yapmak isteyenlerin gözde sporu oldu.

Son dakika haberleri... Pandemi döneminde Toroslar Belediyesinin okçuluk kursuna ilgi arttı
17.08.2020 13:43 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:47

Toroslar Belediyesi'nin, Spor Kulübü bünyesinde açtığı Geleneksel ve Modern Okçuluk Kursları, kontrollü sosyal hayat döneminde sosyal mesafe ile spor yapmak isteyenlerin gözde sporu oldu. Okçuluk kursuna ilgi her geçen gün artarken, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kursları ziyaret ederek, ok atışı yaptı.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 9-14 yaş aralığındaki gençlerin teorik ve uygulamalı eğitim aldığı ve uzman eğitmenler eşliğinde verilen okçuluk kursları, yoğun ilgi görüyor. Şu ana kadar yaklaşık 150 kişinin eğitim aldığı kurslarda yetişen sporcular, ulusal turnuvalarda da çeşitli madalyalar kazanarak Toroslar'ı ve Mersin'i en iyi şekilde temsil ettiler.

Çağdaşkent Mahallesinde bulunan Şehit ve Gazi Aileleri Hatıra Ormanında salı ve cuma günleri olmak üzere haftanın iki günü verilen kurslar, sosyal mesafe ve dezenfeksiyon kurallarına uygun olarak açık alanda yapılıyor.

Başkan Yılmaz, ok attı, hedefi vurdu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz da kursları ziyaret ederek, sporcuların antrenmanlarını takip etti. Antrenman sırasında genç okçular hünerlerini sergilerken Başkan Yılmaz da sporcularla birlikte ok atışı yaptı. Renkli anların yaşandığı ok atışında Yılmaz, hedefi vurmayı başardı. Yılmaz, daha sonra sporcularla ve eğitmenlerle sohbet ederek başarılarının devamını diledi.

"Okçulukta bir numara olacağız"

Ata sporu olan okçuluğu geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla okçuluk eğitimi verdiklerini belirten Yılmaz, "Okçuluk, Türk Milletinin geçmişinden gelen ve her yaştan insanımızın yapabileceği bir spor dalıdır. Toroslar Belediyesi olarak böylesine önemli olan bu ata sporumuzu ilçemizin her noktasına yaygınlaştırmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Açmış olduğumuz 15 branştaki spor kurslarımızdan bir olan Geleneksel Okçuluktaki amacımız Toroslarda yaşayan vatandaşlarımızın hem spor bilincini, kültürünü geliştirmek hem de bu ata sporunun tarihimizdeki önemini anlatmak ve gelecek nesillere taşımaktır. Gençlerimizin bu spora ilgisi her geçen gün artıyor. Bu spor dalında da gençlerimizin kendilerini yetiştirmesi ve gelecekte milli takımda ülkemizi temsil etmesi bizler için büyük bir onur olacaktır" dedi.

Geleneksel ve Modern Okçuluk Kurslarına katılmak isteyenlerin, Toroslar Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne başvurabilecekleri bildirildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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