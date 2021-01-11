Son dakika haberleri | Pamukkale Üniversitesi Rektörü Kutluhan'dan Aleyna Yurtkölesi'nin öldürülmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Son dakika haberleri: Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi evinde öldürülmesine ilişkin, "Üniversite yönetimi olarak, apartlarda yaşanan bu gibi elim olayların bir daha tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alınması konusunda ne...

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi evinde öldürülmesine ilişkin, "Üniversite yönetimi olarak, apartlarda yaşanan bu gibi elim olayların bir daha tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alınması konusunda ne yapılması gerekiyorsa hazırız." ifadelerini kullandı.

Kutluhan, yaptığı yazılı açıklamada, Tarih bölümü öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin öldürülmesinin kendilerini de derinden üzdüğünü belirtti.

Üniversite öğrencilerinin özgür bireyler olduğunu belirten Kutluhan, şunları kaydetti:

"Ancak onların anne ve babaları, aileleri var. Öğrencilerimiz bizim de evlatlarımız olup onları hayata nasıl daha iyi hazırlarız çabası içindeyiz. Bu nedenle apartlarda yaşayan öğrencilerimizin daha güvenli olabilmesi için hep birlikte el ele vermeliyiz. Üniversite yönetimi olarak, apartlarda yaşanan bu gibi elim olayların bir daha tekrarlanmaması için gereken önlemlerin alınması konusunda ne yapılması gerekiyorsa hazırız."

Yunusemre Mahallesi 6422 Sokak'taki apartta yalnız yaşayan Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Aleyna Yurtkölesi, önceki gün evinde ölü bulunmuştu. Olayla ilgili Yurtkölesi'nin eski arkadaşı olduğu belirtilen İran uyruklu S.K (25) tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek