Son dakika haberleri... Pamukkale Turizm için yüzde 99 ile devam kararı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Pamukkale Turizm için yüzde 99 ile devam kararı

13.10.2020 09:20 | Son Güncelleme: 13.10.2020 09:26
Son dakika haberleri... Pamukkale Turizm için yüzde 99 ile devam kararı

Son dakika ekonomi haberi... Yarım asırdan fazla süredir kara yolu ulaşımının en köklü markalarından biri olan Pamukkale Turizm'in grup şirketi olan Pamukkale Turizm Seyahat Ltd. Şti'nin 27 Ekim 2018'de ilan ettiği konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi.

Yarım asırdan fazla süredir kara yolu ulaşımının en köklü markalarından biri olan Pamukkale Turizm'in grup şirketi olan Pamukkale Turizm Seyahat Ltd. Şti'nin 27 Ekim 2018'de ilan ettiği konkordato sürecinde mahkeme kararını verdi.

Yaşanan ani döviz ve banka faiz artışı sebebiyle 2018 yılında nakit sıkışıklığı yaşayan firmaya konkordato talebi sonrasında mahkeme tarafından 3 kişiden oluşan konkordato komiser heyeti atanmıştı. Geçen ay gerçekleşen alacaklılar toplantısında, alacaklı olan tedarikçi ve finans kuruluşlarının yüzde 99'unun olumlu oyunu alan şirketin konkordato projesi, Denizli Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada tasdik edildi. Mahkemenin tasdik ettiği proje kapsamındaki borçlar ilk 1 yılı ödemesiz 48 ayda ödenecek. Böylece marka, yaşadığı mali darboğazdan çıkmak maksadıyla hazırladığı proje kapsamında seferlerine devam edecek.

58 yıllık yolculuk markası Pamukkale Turizm'den yapılan açıklamada, "Türkiye ekonomisine istihdam sağlamayı ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmayı aynı sorumluluk şuuruyla sürdürmekteyiz. 3 bin 500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesine destekleri için teşekkür ederiz. Önümüzdeki 6 ay zarfında diğer grup şirketlerimizin projelerinin de tasdik edilmesiyle yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam edeceğiz" denildi. - BURSA

Son dakika haberleri... Pamukkale Turizm için yüzde 99 ile devam kararı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ersin Tatar Murat Kurum Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Özgü Namal Yasmin Erbil Merve Boluğur
Spor Samatta Erol Bulut Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Milli İzmir Alkol Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Pamukkale Turizm için yüzde 99 ile devam kararı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 09:36:03. #1.15#
title