Son dakika haberleri! Pamukkale'deki yeme içme yerleri turistlere hizmet verebilecek

Son dakika gündem haberine göre Denizli Pamukkale'deki turizm acenteleri ile anlaşmalı yeme içme yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması döneminde, 07.00-15.00 saatleri arasında tur müşterilerine hizmet sunabilecek.

Denizli Pamukkale'deki turizm acenteleri ile anlaşmalı yeme içme yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlaması döneminde, 07.00-15.00 saatleri arasında tur müşterilerine hizmet sunabilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak 11 Nisan Pazar günü, lokanta, kafe, restoran gibi yeme içme yerlerinin hafta içi olduğu gibi 10.00-24.00 saatleri arasında, paket servisi şeklinde hizmet vermeleri kararlaştırıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde, Pamukkale bölgesinde bulunan ve turizm acenteleri ile kahvaltı ve öğle yemeği hizmeti anlaşması yapmış lokanta, kafe, restoran gibi yeme-içme yerlerinin anlaşmalarını belgelemek ve gerektiğinde ibraz etmek kaydıyla 07.00-15.00 saatleri arasında tur müşterilerine yönelik hizmet sunabilmesine karar verildi.

Yeme-içme yerlerinin sadece gel al veya paket-servisi şeklinde faaliyete geçmesi durumunda da uygulamanın aynen devam etmesi de kararlaştırıldı.

Kooperatiflerin genel kurul toplantıları da ikinci bir karara kadar ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu