Son dakika haberleri... Palet fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı Son dakika haberine göre Gaziantep'teki palet fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Gaziantep'teki palet fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Herhangi bir yaralanmanın olmadığı yangın sonrası fabrika kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Şehitkamil ilçesi Yukarıbeylerbeyi Mahallesi'ndeki Güneş Ahşap ve Plastik Palet Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın arka kısmında demir kaynak işi yapılırken çıkan kıvılcımlar ahşap paletlere sıçrayarak paletleri tutuşturdu. Paletlerin tutuşmasının ardından bir anda bütün fabrikaya yayılan yangın, kontrol edilemez bir hale geldi. Olay sonrası itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangının olduğu fabrikaya gelen Gaziantep Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri, alevlere 30 araç ve 65 personelden oluşan ekiple müdahale etti. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 3 sonra kontrol altına alındı. Yangının çıktığı fabrikada soğutma çalışmaları devam ederken, fabrika büyük ölçüde kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Yangının kesin çıkış nedeni ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA