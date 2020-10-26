Son dakika haberleri... Palandöken: "Fransız ürünlerini talep etmeyin"
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Son dakika haberleri... Palandöken: "Fransız ürünlerini talep etmeyin"

26.10.2020 15:42 | Son Güncelleme: 26.10.2020 15:47
Son dakika haberleri... Palandöken:

Son dakika ekonomi haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykota ilk destek TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fransız mallarına yönelik olarak başlatılan boykota ilk destek TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den geldi.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Halkımız boykot kampanyasına duyarlılık göstererek katılım sağlamalı ve esnafımızdan Fransız menşeli ürünler talep etmemelidir. Boykota özen gösterilmesi ülkemizin menfaatleri bakımından çok önemli" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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