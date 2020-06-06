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Son dakika haberleri | Palandöken Belediyesinden özel etkinlik

Son dakika haberlerine göre Palandöken Belediyesinden özel etkinlik Başkan Sunar: 'Çevreye saygı maneviyatımız gereğidir' Palandöken Belediyesi ve AK Parti Palandöken ilçe Teşkilatı yeni bir vefa etkinliğinde buluştu.

06.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 06.06.2020 15:30

Palandöken Belediyesinden özel etkinlik

Başkan Sunar: 'Çevreye saygı maneviyatımız gereğidir'

ERZURUM - Palandöken Belediyesi ve AK Parti Palandöken ilçe Teşkilatı yeni bir vefa etkinliğinde buluştu. Şehit Çocuklar Hatıra Fidanlığı'nın oluşturulduğu törende sunum yapan Palandöken Belediye Başkanı Muhammed Sunar, "Şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz" dedi

Şehit Çocuklar Hatıra Fidanlığı

Şehit düşen ve şiddet sonucu vefat eden çocuklar adına Palandöken Belediyesi anlamlı bir etkinliğe imza attı. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu ve Palandöken Belediyesi Toplum İletişim Merkezi görevlilerinin katıldığı etkinlikle, çocukların isimlerinin verildiği ağaçlar toprakla buluşturuldu.

Yüzlerce Fidan Onların Adlarıyla Yeşerecek

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında, şehit düşen ve şiddet sonucu vefat eden çocukların fotoğraflarını siperlikli maskelerine işleyerek, anlamlı bir anma etkinliğine imza atan Palandöken Belediyesi ekipleri, dün de Dünya Çevre Günü münasebetiyle düzenledikleri etkinlikte, andıkları bu çocuklar adına fidan dikimi yaptılar. Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ve AK Parti Palandöken İlçe Başkanı Haktan Ömeroğlu'nun da katıldığı etkinlikte ölümleriyle Türkiye'yi derinden sarsan çocukların isimlerinin verildiği fidanlar toprakla buluşturuldu.

PALTİM görevlileri, aralarında Trabzon'da şehit olan Eren Bülbül, Ankara'da 15 Temmuz Şehidi Abdullah Tayyip Olçok, Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Leyla Aydemir, Kars'ta kafası taşla ezilerek öldürülen Sedanur Güzel gibi ölümüyle Türkiye'yi derinden sarsan 11 çocuğun fotoğrafının bulunduğu maskeleri takarak, ağaç dikimini gerçekleştirdi.

Sunar'ın Değerlendirmesi

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlediğimiz bu etkinlikle, anıları belleğimizde, acıları yüreğimizde olan kardeşlerimizi bir kez daha andık. Bugün AK Parti Palandöken İlçe Başkanımız Haktan Ömeroğlu ile birlikte, şehit düşen, şiddet sonucu vefat eden çocuklarımızın isimlerinin verildiği çam fidanlarını kent ormanında toprakla buluşturduk. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yeri bizde ayrıdır. Kapımız onlar için sonuna kadar açık. Bizden ne istekleri olursa anında yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Umarız hiçbir çocuğumuzun burnu dahi kanamaz." Dedi.

Son dakika haberleri | Palandöken Belediyesinden özel etkinlik

Kaynak: İHA

Manşet

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