Son dakika haberleri | Pakistan ve Çin dışişleri bakanları Ukrayna meselesini görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile Ukrayna meselesini görüşerek, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi kararları, uluslararası hukuk ve çok taraflı anlaşmalarla uyumlu diplomatik çözüme olan ihtiyaca vurgu yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kureyşi, Çin Dışişleri Bakanı Wang'a Ukrayna'daki durumla ilgili ülkesinin endişelerini iletti.

Kureyşi, BM Sözleşmesi kararları, uluslararası hukuk ve çok taraflı anlaşmalarla uyumlu diplomatik çözüme olan ihtiyaca vurgu yaparak, Ukrayna'daki durumun petrol ve gıda fiyatlarının artması ve tedarik zincirlerinde sorunlara yol açması gibi gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Pakistan'ın tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde ilkesel pozisyonunu sürdürdüğüne işaret eden Kureyşi, ülkesinin gerilimin düşürülmesi ve sorunların diplomasi ve diyalogla çözülmesi gerektiği çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Kureyşi, Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerde diplomatik çözüme ulaşılmasını umduğunu kaydetti.

İki bakan ayrıca, Afganistan'daki barış ve istikrarın devamına yönelik çabalara da değinerek, uluslararası toplumun Afgan halkına insani yardımı sürdürmeleri gerektiğine işaret etti.