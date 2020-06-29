Son dakika haberleri: Pakistan'ın Karaçi kentinde menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan...
Son dakika güncel haberine göre Pakistan'ın Karaçi kentinde menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 sivil yaşamını yitirdi.
29.06.2020 09:21 | Son Güncelleme: 29.06.2020 10:11
Pakistan'ın Karaçi kentinde menkul kıymetler borsasına yönelik silahlı saldırıda 4 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 2 sivil yaşamını yitirdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA