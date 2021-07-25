Son dakika haberleri... Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki seçimlerde rakip partiler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü
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Son dakika haberleri... Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki seçimlerde rakip partiler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü

Son dakika haberleri... Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesindeki seçimlerde rakip partiler arasında çıkan çatışmada 2 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde Yasama Meclisi seçimlerinde rakip parti taraftarları arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir (AJK) bölgesinde Yasama Meclisi seçimlerinde rakip parti taraftarları arasında çıkan silahlı çatışmada 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, Başbakan İmran Han'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) ile Eski Pakistan Başbakanı Benazir Butto'nun oğlu Bilawal Butto Zerdari'nin liderlik ettiği muhalefetteki Pakistan Halk Partisi (PPP) taraftarları arasında Kotli bölgesinde silahlı çatışma yaşandı.

Çatışmada PTI üyesi 2 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Bununla birlikte PPP, PTI üyelerinin oylama sürecini etkilemeye çalıştığıyla ilgili AJK Seçim Komisyonuna şikayette bulundu.

Farklı bölgelerde de çatışmalar çıktı

Öte yandan Muzafferabad, Mirpur, Bağ ve Ravlakot'da da rakip parti mensupları arasında çatışmalar yaşanırken, söz konusu bölgelerde oylama işlemi birkaç saatliğine askıya alındı.

Cemaat-i İslami Partisi üyeleri ile polis arasında yaşanan arbede de 5 emniyet mensubu yaralandı.

Çatışmaların yaşandığı yerlere çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.???????

Oylama işleminin bugün tamamlanması bekleniyor

AJK Yasama Meclisi seçimleri için bugün sabah başlayan oylama işleminin 17.00'de sona ermesi bekleniyor.

3,2 milyonun üzerinde kişinin oy kullanma hakkına sahip olduğu seçimlerde 32 siyasi partiden 700'ün üzerinde aday, 53 sandalyeli meclisin 45 sandalyesi için yarışacak. Kalan 8 sandalyenin 5'i kadınlara, 3'ü ise dini liderlere, teknokratlara ve denizaşırı ülkelerdeki Keşmirlileri temsil edecek kişilere ayrıldı.

Yarışılacak 45 sandalyeden 12'si de bağımsızlığın ardından 1947'de ve 1965'te Hindistan'dan Pakistan'a göç eden ve buraya yerleşen 464 bin Keşmirli mülteciye tahsis edildi. Ülkenin çeşitli bölgelerine yayılan söz konusu mülteciler, kendilerini mecliste temsil edecek 12 kişi için oy kullanacak.

Seçimlerde yarışan 700'ün üzerinde milletvekili adayından 20'sini kadınlar oluşturuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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