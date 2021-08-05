Son dakika haberleri... Pakistan, Hindu tapınağına saldırı gerçekleştirilmesinin ardından bölgeye asker gönderdi
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Son dakika haberleri... Pakistan, Hindu tapınağına saldırı gerçekleştirilmesinin ardından bölgeye asker gönderdi

Son dakika haberleri... Pakistan, Hindu tapınağına saldırı gerçekleştirilmesinin ardından bölgeye asker gönderdi
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Pakistan, Pencap eyaletinde Hindu tapınağına düzenlenen saldırının ardından bölgeye asker gönderdi.

Pakistan, Pencap eyaletinde Hindu tapınağına düzenlenen saldırının ardından bölgeye asker gönderdi.

Eyaletin Rahim Yar Han bölgesinde onlarca kişinin Hindu tapınağına saldırarak zarar vermesinin ardından yetkililer bölgeye çok sayıda asker gönderildiğini açıkladı.

Yetkililer, Bhong kasabasındaki Ganeş Hindu Tapınağı'nın ve Hindu azınlığın güvenliğinin sağlandığını belirtti.

Pakistan Başbakanı İmran Han da Hindu tapınağına yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını, konuyla ilgili Pencap Emniyet Müdürü'nü görevlendirdiğini ve hükümetin tapınağı yenileyeceğini kaydetti.

Hindistan'dan protesto

Öte yandan Pakistan'ın Yeni Delhi'deki en üst düzey diplomatı Hindistan Dışişleri Bakanlığına çağrılarak protesto notası verildi.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'dan Hindu azınlığın güvenliğinin sağlanmasını istedi.

Bhong kasabasında medreseye yönelik saygısızlık yaptığı iddiasıyla hakkında işlem başlatılan 8 yaşındaki Hindu çocuğu yerel mahkemenin kefaletle serbest bırakması tepkiyle karşılanmıştı.

Çocuğun kefaletle serbest bırakılmasına karşı çıkan bölge sakinleri, Hindu tapınağına saldırmış ve hasar vermişti.

Müslümanlar ve Hindular Pakistan'da barış içerisinde yaşıyorlar ancak son yıllarda ülkede Hindu tapınaklarına yönelik saldırılar gerçekleşiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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