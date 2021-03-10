Son dakika haberleri | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

10.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:32
Son dakika haberleri | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika haberleri... Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1786 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 595 bin 239'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 43 artışla 13 bin 324'e, iyileşenlerin sayısı 565 bin 216'ya çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 633 artışla 1 milyon 398 bin 578'e ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 175 artarak 37 bin 932'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 556 artışla 1 milyon 216 bin 433'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1448 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 317 bin 717'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 137 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 298 bin 516'ya çıktı, aktif vakalar ise 18 bin 10'a düştü.

Son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1191'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1316 artarak 443 bin 730'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 54 artışla 8 bin 432'ye yükseldi.

Son bir günde 41 bin 514 kişiye virüs testi yapılırken, 1161 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 364 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Aleyna Tilki Bülent Ersoy Ferhan Şensoy
Spor Can Bartu Arda Turan Mesut Özil Caner Erkin Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ersun Yanal Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:33:42. #1.15#
title