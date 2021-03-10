Son dakika haberleri | Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1786 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 595 bin 239'a yükseldi.

Ölenlerin sayısı 43 artışla 13 bin 324'e, iyileşenlerin sayısı 565 bin 216'ya çıktı.

Endonezya

Endonezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 633 artışla 1 milyon 398 bin 578'e ulaştı.

Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 175 artarak 37 bin 932'ye, iyileşenlerin sayısı 5 bin 556 artışla 1 milyon 216 bin 433'e çıktı.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 1448 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, toplam vaka sayısı 317 bin 717'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 137 kişi daha sağlığına kavuşurken, virüsü yenenlerin sayısı 298 bin 516'ya çıktı, aktif vakalar ise 18 bin 10'a düştü.

Son 24 saatte 5 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği Malezya'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1191'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 1316 artarak 443 bin 730'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 54 artışla 8 bin 432'ye yükseldi.

Son bir günde 41 bin 514 kişiye virüs testi yapılırken, 1161 kişinin taburcu edildiği ülke genelinde 364 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı