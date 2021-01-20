Son dakika haberleri: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1772 yeni vakayla toplam vaka sayısı 524 bin 783'e yükseldi.

Son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 103'e ve iyileşenlerin sayısı 478 bin 517'e çıktı.

18 Ocak'ta hükümet, Oxford-AstraZeneca'nın ardından Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil kullanımını onayladığını açıklamıştı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 755 ile en yüksek sayıda vaka iyileşmesi görülürken, iyileşenlerin sayısı 763 bin 703'e yükseldi.

Koviid-19'dan ölenlerin sayısı 267 artarak 26 bin 857'ye, vaka sayısı da 12 bin 568 artarak 939 bin 948'e ulaştı.

Kovid-19 ile Mücadele Gücü İletişim Sorumlusu Dewi Nur Aisyah, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Kovid-19 ölümlerinde artış yaşandığını ifade etti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 4 bin 8 artarak toplam 169 bin 379'a, aktif vakalar 41 bin 87'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 374 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen kişi sayısı 127 bin 662'ye ulaştı.

Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölümler 630'a çıktı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakup, artan vakalar nedeniyle 3 federal bölge ve 6 eyalette ilan edilen ve 26 Ocak'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağının kapsamının bu hafta genişletileceğini duyurdu.

Bakan İsmail, 22 Ocak'tan itibaren Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu ve Perlis eyaletlerinde 2 haftalığına sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 531 artarak 347 bin 21'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 92 artışla 4 bin 792'ye yükseldi.

Son bir günde 107 bin 788 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 1014 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı