Son dakika haberleri: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son dakika haberleri: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

20.01.2021 15:17 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:20
Son dakika haberleri: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Son dakika gündem haberi... Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya ülkelerinden Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1772 yeni vakayla toplam vaka sayısı 524 bin 783'e yükseldi.

Son 24 saatte 48 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 103'e ve iyileşenlerin sayısı 478 bin 517'e çıktı.

18 Ocak'ta hükümet, Oxford-AstraZeneca'nın ardından Çinli Sinopharm şirketinin Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil kullanımını onayladığını açıklamıştı.

Endonezya

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 755 ile en yüksek sayıda vaka iyileşmesi görülürken, iyileşenlerin sayısı 763 bin 703'e yükseldi.

Koviid-19'dan ölenlerin sayısı 267 artarak 26 bin 857'ye, vaka sayısı da 12 bin 568 artarak 939 bin 948'e ulaştı.

Kovid-19 ile Mücadele Gücü İletişim Sorumlusu Dewi Nur Aisyah, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Kovid-19 ölümlerinde artış yaşandığını ifade etti.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, Kovid-19 vakaları son 24 saatte 4 bin 8 artarak toplam 169 bin 379'a, aktif vakalar 41 bin 87'ye yükseldi.

Bugün 2 bin 374 kişi daha sağlığına kavuşurken, iyileşen kişi sayısı 127 bin 662'ye ulaştı.

Son 24 saatte 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölümler 630'a çıktı.

Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakup, artan vakalar nedeniyle 3 federal bölge ve 6 eyalette ilan edilen ve 26 Ocak'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağının kapsamının bu hafta genişletileceğini duyurdu.

Bakan İsmail, 22 Ocak'tan itibaren Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Pahang, Terengganu ve Perlis eyaletlerinde 2 haftalığına sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

Japonya

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 531 artarak 347 bin 21'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 92 artışla 4 bin 792'ye yükseldi.

Son bir günde 107 bin 788 kişiye virüs testi yapılırken, ülke genelinde 1014 kişi yoğun bakım servislerinde tedavi görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Acun Ilıcalı Ceyda Düvenci
Spor Ömer Ali Okan Buruk Erol Bulut Ünal Karaman Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Ankara Hastane Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Pakistan, Endonezya, Malezya ve Japonya'da Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 15:26:36. #1.14#
title