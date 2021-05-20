Son dakika haberleri | Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı"

Son dakika haberleri | Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: 'İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı'
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Yeter demenin zamanı geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, "Yeter demenin zamanı geldi. Filistinliler susturulamaz. İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı." dedi.

Kureyşi, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda konuştu.

İsrail'in kibirle hareket ettiğini ve cezasızlıktan cesaret aldığını belirten Kureyşi, işgal altındaki Filistin halkına amansız saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Kureyşi, bir hafta süren İsrail saldırılarında "250'den fazla Filistinlinin yaşamını yitirdiğine" ve binlercesinin yaralandığına dikkati çekerek bunların üçte birini kadın ve çocukların oluşturduğunu ifade etti.

Gazze'de her evde ölümün yankılandığına dikkati çeken Kureyşi, Ebu Hatab ailesinin 10 üyesinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Kureyşi, Gazze ve Filistin topraklarının diğer bölgelerinde her saat yüzlerce bu şekilde trajedi yaşandığını hatırlatarak şimdiye kadar 50 bini aşkın Filistinlinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını kaydetti.

Gazze'nin karanlığa gömüldüğüne dikkat çeken Kureyşi, havayı aydınlatan tek şeyin İsrail'in patlayan bombalarının ışıkları olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi görevini yerine getiremiyor vurgusu

BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kendisine verilen uluslararası barış ve güvenliği sağlama görevini yerine getirememesinin dehşet verici olduğunu ifade eden Kureyşi, "Yeter demenin zamanı geldi. Filistinliler susturulamaz. İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı." dedi.

Kureyşi, BM Genel Kurulunun söz konusu sorumluluğu üstlenmesi gerektiğine işaret ederek, "Filistin halkını bu kritik noktada yüzüstü bırakamayız." diye konuştu.

Filistin halkını korumak için uluslararası güç

Kuşatılan Filistin halkı ile İsrail ordusu arasında askeri bir denklik olmadığını dile getiren Kureyşi, Gazze ve işgal altındaki tüm topraklar için insani yardım seferberliği başlatılması gerektiğine dikkati çekti.

Filistin'e sağlık ekibi, ilaç, yiyecek gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Kureyşi, Filistin halkının korunması için uluslararası bir gücün bölgeye konuşlandırılması çağrısında bulundu.

İsrail'i savaş suçlarından sorumlu tutma çağrısı

Kureyşi, İsrail'in insanlığa karşı işlediği suçlar ve uluslararası hukuku ihlal ettiği için hesap vermesi gerektiğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamasını talep etti.

Öte yandan Kureyşi, BM Genel Kurulunun İsrail'e ve Filistin halkına net bir mesaj göndermesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: 'Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?'
Son dakika haber! Tunus Dışişleri Bakanı Cerendi: "Masum çocukların öldürülmesinden daha feci bir suç var mıdır?"
Son dakika gündem: Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi: 'Yeter demenin zamanı geldi. Filistinliler susturulamaz. İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı.'
Son dakika gündem: Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi: "Yeter demenin zamanı geldi. Filistinliler susturulamaz. İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lale Karabıyık Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mustafa Sarıgül
Magazin Deniz Çakır Özcan Deniz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Adem Büyük Mesut Özil Ersun Yanal Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri | Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi: "İsrail'in saldırganlığı durdurulmalı" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.05.2021 20:04:24. #1.13#

title