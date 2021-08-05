Son dakika haberleri... Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, ABD'nin ülkesine hak ettiği değeri vermesi gerektiğini söyledi

Son dakika haberi... Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin, ülkesine hak ettiği değeri vermesi gerektiğine inandığını söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, ABD'nin, ülkesine hak ettiği değeri vermesi gerektiğine inandığını söyledi.

Geo News televizyonuna açıklamalarda bulunan Kureyşi, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve geldiğinden bu yana Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirmemesinden İslamabad'ın endişe etmemesi gerektiğini belirtti.

Kureyşi, ABD'nin Pakistan ile ilişkileri düşürmeye yönelik bir adım atmasının, Washington yönetimini de avantajsız konuma sokacağını söyleyerek, ABD'nin ülkesine hak ettiği değeri vermesi gerektiğine inandığını vurguladı.

İki ülkenin benzer şeyleri arzuladığına dikkati çeken Kureyşi, "ABD, Afganistan'da istikrar istiyor, biz de aynısını istiyoruz. ABD, Afganistan'da askeri bir çözümün olmadığını söylüyor, biz de aynı şeyi söylüyoruz. Onlar, çözümün kapsamlı müzakereler aracılığıyla bulunması gerektiğini ifade ediyor, biz de aynı şeyi ifade ediyoruz." dedi.

ABD Başkanı Biden'ın, 20 Ocak'ta göreve gelmesinden bu yana Pakistan Başbakanı Han ile görüşmemesi, İslamabad yönetimini rahatsız etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı