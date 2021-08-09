Son dakika haberleri! Pakistan'da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Pakistan'da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Pakistan'ın Pencap eyaletinde seyir halindeki yolcu minibüsü, bir kamyonun arkadan çarpması sonucu alev topuna döndü.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde seyir halindeki yolcu minibüsü, bir kamyonun arkadan çarpması sonucu alev topuna döndü. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Gujranwala kentinde seyir halindeki yolcu minibüsüne arkadan bir kamyonun çarpması sonucu patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıkan minibüs kısa sürede alev topuna dönerken, kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Yetkililer, minibüsün Ravalpindi'den Gujranwala'ya geldiğini ifade ederken, kamyonun çarpması ile araçtaki gaz tüpünün patladığını ifade etti. Yaralıların sağlık durumunun kritik olduğunu aktaran yetkililer, yaralıların tedavi için Lahor'a sevk edildiklerini belirtti.

(İHA)

Son dakika haberleri! Pakistan'da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri! Pakistan'da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri! Pakistan'da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı
Son dakika haberleri! Pakistan'da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Dündar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Onur Akay Müge Anlı Cem Yılmaz Yusuf Güney
Spor Muslera Metin Oktay Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Pakistan'da yolcu minibüsü alev topuna döndü: 10 ölü, 7 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 09:52:52. #1.16#

title