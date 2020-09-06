Son dakika haberleri: Pakistan'da yapımı süren "dev şehir" için Türk firmalarına yatırım çağrısı
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Son dakika haberleri: Pakistan'da yapımı süren "dev şehir" için Türk firmalarına yatırım çağrısı

Son dakika haberine göre Pakistan'ın başkenti İslamabad'da inşası süren konut ve yaşam alanları projesi için görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen yetkililer, Türk firmalarına yatırım çağrısı yaptı.

Son dakika haberleri: Pakistan'da yapımı süren
06.09.2020 10:15 | Son Güncelleme: 06.09.2020 11:10

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da inşası süren konut ve yaşam alanları projesi için görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye gelen yetkililer, Türk firmalarına yatırım çağrısı yaptı.

"Blue World City" projesinin üst yöneticisi Saad Nazır, proje direktörü Arshad Awan ve iş geliştirme danışmanı Kamal Asaaf, İstanbul'da görüşmelerini tamamlayarak Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine geçti.

Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odasının daveti üzerine geldikleri ilçede Oda Başkanı Davut Efe ve Dış İlişkiler Müdürü Hasan Hüseyin Çakmak ile görüşen konuklar, 2017 yılında başlattıkları projeyi 2022'de bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Saad Nazır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını belirterek iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde olumlu gelişmeler beklediklerini söyledi.

Çalışmaları kapsamında büyük bir cami inşa edeceklerini dile getiren Nazır, "Türk-İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Sultan Ahmet Camisi'nin aynısını bu şehrimizde inşa edeceğiz. Türkiye'ye Sultan Ahmet Camisi'ni incelemek için geldik. Aynı zamanda bu cami, Türkiye-Pakistan dostluğunun da bir sembolü olacak." dedi.

Engin Altan Düzyatan projenin tanıtım elçisi oldu

Nazır, ülkesinde de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisinde Ertuğrul Gazi'yi canlandıran oyuncu Engin Altan Düzyatan ile projenin tanıtım elçisi olması amacıyla anlaşma yaptıklarını ifade etti.

Türk firmalarına ve yatırımcılara seslenen Nazır, "Bizler Pakistanlı Müslüman kardeşleriniz olarak sizleri davet etmek için geldik. Ciddi bir yatırımımız var. Çok ciddi ve büyük bir yatırım. Biz buraya okulları, üniversiteleri, hastaneleri, marketleri, alışveriş merkezlerini bekliyoruz. Blue World City 5 milyon metrekarelik alanda bir şehir. Tamamen bütün ürünlerin Türkiye'den olmasını, Türk markalar olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Hasan Hüseyin Çakmak ise Tavşanlı, Domaniç ve Emet ilçelerinde üyelerinin iç ve dış ticaretinin geliştirilmesi, yatırımcılara bölgenin tanıtımıyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

İrtibatlı oldukları Kamal Asaaf'a Tavşanlı'yı da programlarına dahil etmeleri için yaptıkları davet üzerine bu ziyaretin gerçekleştiğini aktaran Çakmak, "Bölgemiz hakkında bilgiler de verdik. Saad Nazır Bey, bu şehir projesi dışında Pakistan-Türk ortaklıklarının gelişmesine de önem verdiklerini ifade ediyor. Tekliflere açık olduklarını belirtiyor. Biz de Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası olarak elimizden geldiğince onları ağırlamaya çalıştık." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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