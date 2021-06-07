Pakistan'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
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Pakistan'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Dünya

Pakistan'ın güneyinde 2 ekspres tren henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 30 kişi öldü, 50 kişi yaralandı.

Kaza Pakistan'ın Sindh eyaletinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ekspres tren raydan çıktı. Kısa süre sonra bir başka tren, raydan çıkan trene çarptı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki bir trenin vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir trenle çarpıştığını belirtti. Kazada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 50 kişinin yaralandığını açıklayan yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Pakistan'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

SIK SIK TREN KAZALARI YAŞANIYOR

Pakistan'da sinyalizasyon sistemindeki yetersizlik ve rayların eski olması sebebiyle sık sık tren kazaları meydana geliyor.

Pakistan'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı
Pakistan'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 30 ölü, 50 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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Haber Yorumları (1)
KEREM SAKARYA: Türkiye eşdeğerinde bir ülke orasıda malesef. 3. sınıf dunya ülkelerinde durum heo bu. iş ahlakı yoktur ve insan canı kıymetsizdir. hukuk raftadır.
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