Son dakika haberleri! Pakistan'da trafik kazası: 11 ölü, 7 yaralı
02.02.2021 07:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 07:14
Son dakika habere göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Radio Pakistan'ın haberine göre, Karaçi'ye seyahat eden yolcu otobüsü, eyaletin Uthal bölgesinde seyir halindeyken devrildi.
Kazada 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı