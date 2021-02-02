Son dakika haberleri! Pakistan'da trafik kazası: 11 ölü, 7 yaralı
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Son dakika haberleri! Pakistan'da trafik kazası: 11 ölü, 7 yaralı

02.02.2021 07:11 | Son Güncelleme: 02.02.2021 07:14
Son dakika haberleri! Pakistan'da trafik kazası: 11 ölü, 7 yaralı

Son dakika habere göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Radio Pakistan'ın haberine göre, Karaçi'ye seyahat eden yolcu otobüsü, eyaletin Uthal bölgesinde seyir halindeyken devrildi.

Kazada 11 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans gönderildi, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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