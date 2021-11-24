Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Belucistan'ın Tump bölgesinde teröristler güvenlik noktasına ateş açtı.
Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi.
Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.
AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
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