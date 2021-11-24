Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü - Haberler
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Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerle çatışmada 2 asker öldü

Son dakika haberi: Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamaya göre, Belucistan'ın Tump bölgesinde teröristler güvenlik noktasına ateş açtı.

Çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirdi.

Teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 15'i muvazzaf 47 asker ve 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli FETÖ soruşturmasında 15'i muvazzaf 47 asker ve 65 eski askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri

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