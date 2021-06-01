Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü
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Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü

Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü
Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı, en az 4 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı, en az 4 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Silahlı Kuvvetler Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Belucistan'ın Ketta şehrinde teröristlerin güvenlik noktasına saldırı gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4-5 teröristin etkisiz hale getirildiği ve 7-8 teröristin yaralandığı aktarılırken, 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 6 askerin yaralandığı belirtildi.

Turbat'ta ise teröristlerin güvenlik güçlerine bombalı saldırısı sonucu 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, teröristlerin hangi örgüte mensup olduğuna dair bir bilgiye yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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