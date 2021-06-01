Son dakika haberleri: Pakistan'da teröristlerin saldırısı sonucu 4 asker öldü

Son dakika habere göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda 4 asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı, en az 4 terörist ise etkisiz hale getirildi.