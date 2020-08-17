Son dakika haberleri | Pakistan'da tekne alabora oldu: 10 ölü
Son dakika haberleri... Pakistan'ın güneyinde yerli turistleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi öldü.
17.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 22:41
Pakistan'ın güneyinde yerli turistleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi öldü.
Polis, olayın, Keenjhar Gölü'nde meydana geldiğini ve teknenin aşırı yüklü olduğunu açıkladı.
Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA