Son dakika haberleri | Pakistan'da tekne alabora oldu: 10 ölü Son dakika haberleri... Pakistan'ın güneyinde yerli turistleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi öldü.

Pakistan'ın güneyinde yerli turistleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu 10 kişi öldü. Polis, olayın, Keenjhar Gölü'nde meydana geldiğini ve teknenin aşırı yüklü olduğunu açıkladı. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor. Kaynak: AA