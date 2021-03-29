Son dakika haberleri! Pakistan'da senato seçimini kaybeden Maliye Bakanı Şaik görevinden alındı

Son dakika haber: Pakistan Başbakanı İmran Han, 3 Mart'taki senato seçimlerinde başkent İslamabad'dan aday olan ve muhalefetin ortak adayı eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'ye karşı kaybeden Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik'i görevinden aldı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, 3 Mart'taki senato seçimlerinde başkent İslamabad'dan aday olan ve muhalefetin ortak adayı eski Başbakan Yusuf Rıza Gilani'ye karşı kaybeden Maliye Bakanı Abdul Hafız Şaik'i görevinden aldı.

Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Şibli Faraz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sanayi ve Üretim Bakanı Hammad Azhar'ın, boşalan Maliye Bakanlığı görevini üstleneceğini belirtti.

Faraz, Başbakan Han'ın artan enflasyondan dolayı Maliye Bakanı Şaik'i görevden aldığını kaydetti.

Bununla birlikte Şaik'in görevden alınması, 3 Mart'taki senato seçimlerinde başkent İslamabad'da muhalefetin ortak adayı eski Başbakan Gilani'ye kaybetmesinin ardından geldi. Pakistan Anayasası'na göre milletvekili olmayan bir kişi, başbakan tarafından en fazla 6 aylığına bakanlık görevine getirilebiliyor.

Azhar, hükümetin Maliye Bakanlığına getirdiği üçüncü isim

Öte yandan, Maliye Bakanlığını üstleneceği açıklanan Sanayi ve Üretim Bakanı Azhar, 2018'de iktidara gelen Başbakan Han'ın bu göreve getireceği üçüncü kişi oldu.

Görevinden alınan Şaik ise 2019'da, Han'ın maliye danışmanı olmuş ve geçen sene aralıkta bakan olarak atanmıştı. Şaik, artan enflasyon, yükselen petrol, doğal gaz ve elektrik fiyatları dolayısıyla eleştirilerin hedefindeydi.

İstatistik portalı Statista'ya göre, Pakistan'da enflasyon, 2018'de yüzde 3,93, 2019'da yüzde 6,74 ve 2020'de yüzde 10,74 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı