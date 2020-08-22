Son dakika haberleri! Pakistan'da sel can aldı Son dakika gündem haberine göre Sel sonrasından görüntüler Selden etkilenen vatandaşlardan görüntüler KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrindeki yoğun yağışların yol açtığı sel yüzünden 7 kişinin hayatını kaybetti.

Sel sonrasından görüntüler

Selden etkilenen vatandaşlardan görüntüler KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrindeki yoğun yağışların yol açtığı sel yüzünden 7 kişinin hayatını kaybetti.

Liman şehri Karaçi'nin birçok yerinde trafik sıkışıklığına neden olan sel, yaşanan elektrik kesintileriyle de vatandaşların hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kaynak: AA