Son dakika haberleri! Pakistan'da sel can aldı
Son dakika gündem haberine göre Sel sonrasından görüntüler Selden etkilenen vatandaşlardan görüntüler KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrindeki yoğun yağışların yol açtığı sel yüzünden 7 kişinin hayatını kaybetti.
22.08.2020 13:31 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:23
Sel sonrasından görüntüler
Selden etkilenen vatandaşlardan görüntüler KARAÇİ - Pakistan'ın Karaçi şehrindeki yoğun yağışların yol açtığı sel yüzünden 7 kişinin hayatını kaybetti.
Liman şehri Karaçi'nin birçok yerinde trafik sıkışıklığına neden olan sel, yaşanan elektrik kesintileriyle de vatandaşların hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
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Kaynak: AA