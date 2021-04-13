Son dakika haberleri! Pakistan'da şehit polisler için düzenlenen futbol maçına bombalı saldırı: 12 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Pakistan'ın Belucistan eyaletinde şehit polisler için tertip edilen futbol maçına yönelik bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.