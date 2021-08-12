Pakistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı
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Pakistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı

Pakistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan Savunma Bakanlığına bağlı Pakistan Mühimmat Fabrikası (POF) tesislerinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde bulunan Savunma Bakanlığına bağlı Pakistan Mühimmat Fabrikası (POF) tesislerinde meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yer alan Rawalpindi kentindeki Wah Cantt bölgesinde bulunan ve Savunma Bakanlığına bağlı Pakistan Mühimmat Fabrikası (POF) tesislerinde patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, patlamanın "teknik bir arıza" nedeniyle meydana geldiğini ifade edilerek, olayın POF'a bağlı teknik acil müdahale ekibi tarafından kontrol altına alındığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, patlamanın etkisi ile fabrika çevresinde bulunan birçok evin camlarının kırıldığı bildirildi.

(Abid Mazhar/İHA)

Pakistan'da mühimmat fabrikasında patlama: 3 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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