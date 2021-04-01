Son dakika haberleri: Pakistan'da mahkemeden TikTok üzerindeki yasağın kaldırılması kararı
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Son dakika haberleri: Pakistan'da mahkemeden TikTok üzerindeki yasağın kaldırılması kararı

Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Pakistan'da mahkemeden TikTok üzerindeki yasağın kaldırılması kararı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Pakistan'da mahkeme, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmetti.

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Pakistan'da mahkeme, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmetti.

Peşaver Yüksek Mahkemesinde, bir Pakistanlının TikTok'a karşı açtığı dava duruşması görüşüldü.

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı (PTA) yetkililerinin de yer aldığı duruşmada, Hakim Kayser Raşid Han, TikTok üzerindeki yasağın kaldırılmasına hükmederken PTA'ya da "ahlaksız içeriklerin" söz konusu sosyal medya uygulamasına yüklenmesini engellemek için adım atma talimatı verdi.

Han, PTA yetkililerine, "İyi ve kötü içerikleri ayırt edebilecek bir sisteme sahip olmalısınız. İnsanlar PTA'nın kendilerine yönelik eylemde bulunacağını bilirlerse bu tür içerikler yüklemeyeceklerdir." dedi.

500 bin videoya ulaşım engellendi

PTA yetkilileri ise duruşmada, TikTok'a yüklenen 500 bin sakıncalı videoya ulaşımın engellendiğini açıkladı.

Mahkeme heyeti, PTA'dan detaylı bir rapor hazırlamasını isteyerek bir sonraki duruşmanın 25 Mayıs'ta görülmesine hükmetti.

Öte yandan, Bilim ve Teknoloji Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, mahkemenin TikTok üzerindeki yasağı kaldırmasının ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, Pakistan'ın ekonomik geleceğini etkileyebilecek bu tür kararları alırken çok dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi

Pakistan Telekomünikasyon Ajansı, 9 Ekim 2020'de TikTok'u "ahlaksız" içeriklerin kontrol edilemediği gerekçesiyle yasaklamıştı.

Ajans, 19 Ekim 2020'de TikTok'un müstehcen ve uygunsuz içeriklerin yayılmasıyla ilgisi bulunan hesapları engelleyeceğine dair verdiği teminatın ardından TikTok'a getirilen yasaklamanın kaldırıldığını açıklamıştı.

Pakistan, Hindistan'ın ardından TikTok'u yasaklayan 2'nci Asya ülkesi olmuştu.

11 Mart'ta yasak getirilmişti

Peşaver Yüksek Mahkemesi ise 11 Mart'ta "toplumda müstehcenliği yaydığı" gerekçesiyle TikTok'un yasaklanmasına karar vermişti.

Yargıç Han, TikTok'un ülkenin kültürel değerlerine karşı müstehcenliği yaydığına işaret ederek, uygulamaya yüklenen videoların Pakistan toplumu için kabul edilemez olduğunu söylemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı

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